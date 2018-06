Mega Sena pode pagar R$ 26 milhões no sábado

A Mega Sena acumulada poderá pagar um prêmio de R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 924. O sorteio acontecerá neste sábado, 1.º de dezembro, às 20 horas, horário de Brasília. Já a Dupla Sena, que está acumulada há 15 concursos, estima pagar prêmio de R$ 4,2 milhões para quem acertar os seis números do primeiro sorteio. O concurso 613 ocorre nesta sexta-feira, 30, às 20 horas, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. As apostas podem ser feitas nas nove mil unidades lotéricas espalhadas por todo Brasil até 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio.