Mega-Sena pode pagar R$ 38 milhões nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira, 16, o sorteio da Mega-Sena que será realizado em Osasco (SP) pode premiar o vencedor com R$ 38 milhões. O último concurso, realizado no sábado, 12, sorteou os números 07 - 20 - 34 - 40 - 44 - 55.

Os sorteios da Mega são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 2 e os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País.