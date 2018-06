Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões no próximo sábado

SÃO PAULO - Após acumular pela quinta vez consecutiva sem vencedores, o prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 45 milhões no próximo sábado, 3. O sorteio do concurso 1.746, ocorrido nesta quarta-feira, 30, em Itacoara, no Rio de Janeiro, não teve apostas vencedoras.

Os seis números sorteados foram: 06 - 18 - 37 - 40 - 41 - 58. A premiação era estimada em R$ 38,5 milhões. No sábado, o Caminhão da Sorte da Mega-Sena estará em Viçosa, Minas Gerais.

Segundo a Caixa Econômica Federal, entre os apostadores, 106 pessoas acertaram a quina (cinco números) e vão receber R$ 36.367,41. Outros 5.849 fizeram a quadra (quatro números) e ganharão R$ 941,02. A arrecadação total do concurso foi de cerca de R$ 65,8 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do País. A aposta mínima é de seis números e custa R$ 3,50.