Mega-Sena pode pagar R$ 5 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 5 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas da loteria neste sábado, 21, no sorteio do concurso 1024. A Caixa Econômica Federal vai sortear os concursos em Palmeira das Missões (RS), a partir das 20 horas. Em momentos de crise financeira, não seria ruim se tornar um novo milionário. A aposta simples custa R$ 1,75 e pode ser feita em qualquer uma das nove mil lotéricas do País até uma hora antes do sorteio, o que varia conforme a região do Brasil, por conta do horário de verão. Veja também: Confira o horário de verão em cada Estado Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Segundo os economistas, não é aconselhável apostar neste fim de ano em ações ou investimentos a longo prazo, mas sim aplicar na poupança, o que renderia R$ 37 mil por mês ao dono da conta. Caso o ganhador queira gastar a bolada com automóveis e imóveis, vai acabar adquirindo dez casas de praia em qualquer litoral do Brasil e mais trinta casas de médio e grande porte. O montante também conseguiria pagar 100 carros populares e mais 20 automóveis top de linha.