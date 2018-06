Mega-Sena pode pagar R$ 50 milhões nesta quarta-feira

O sorteio da Mega-Sena realizado no último sábado, 8, em Senhor do Bonfim (BA) não obteve vencedores, e o prêmio é agora estimado em R$ 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira, 12.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) desta quarta-feira.

As dezenas 20 - 27 - 42 - 45 - 46 - 47 foram as sorteadas no último sábado. A Quina teve 93 sorteados, que receberam R$ 46.724,09, e a Quadra teve 11.613 premiados com R$ 534,54.