Mega Sena pode pagar R$ 9 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A Mega Sena pode pagar R$ 9 milhões no concurso de número 1.304, que será sorteado nesta quarta-feira, 27, no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal na cidade de Roseira, no interior de São Paulo.

Caso um apostador acerte, sozinho as seis dezenas ele poderá comprar com o prêmio uma frota de 360 carros populares. Aplicado na poupança, o prêmio renderia, aproximadamente, R$ 50 mil por mês.

As apostas na Mega Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, em qualquer uma das 10,9 mil lotéricas da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 2.