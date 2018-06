Mega-Sena, que corre hoje, pode pagar R$ 16 milhões

O concurso 977 da Mega-Sena, que acontece nesta quarta-feira, 11, está com o prêmio acumulado num valor que pode chegar a R$ 16 milhões, para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas, em Goiás. As apostas podem ser feitas até as 19 horas nas casas lotéricas de todo País. Veja também: Confira os resultados de todas as loterias Caixa aumenta preços das apostas da Mega-Sena e Quina Aplicado, por exemplo, na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 92 mil por mês. Em 2008, a Mega-Sena já distribuiu R$ 158,7 milhões para 20 apostadores que acertaram as seis dezenas. O maior prêmio do ano saiu no último dia 14 de maio para um apostador de Palmares, em Pernambuco. Para o próximo concurso com final zero (980), no dia 21, a estimativa de prêmio é de R$ 3,6 milhões.