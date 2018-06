Mega-Sena sai para apostador do Rio Grande do Norte

É do Rio Grande do Norte o vencedor único da Mega-Sena acumulada. Ele acertou os seis números sorteados no concurso 932 e ganhou neste sábado, 5, R$ 19.685.655,01. Além do prêmio principal, outras 196 pessoas acertaram cinco números e levaram R$ 11.370,01 e 10.515 ganharam R$ 211,94 com a quadra. As informações foram divulgadas no site da Caixa Econômica Federal, responsável pelos sorteios. O deste sábado foi realizado em Macaé (RJ). Os números sorteados foram 02, 17, 21, 36, 42 e 53. O próximo concurso deve ser realizado no dia 9 de janeiro, com prêmio de R$ 1,3 milhão.