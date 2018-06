Mega Sena sai para MG; Lotomania acumula A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 734 da Mega Sena: 27 - 29 - 43 - 44 - 45 - 54 Uma aposta realizada em Minas Gerais acertou a Sena, prêmio de R$ 16.726.569,98. A quina teve 58 acertadores, prêmio de R$ 19.354,00. A quadra foi acertada por 3.984 apostadores, cujo prêmio é de R$ 280,69. A CEF relembra que para o próximo concurso com final cinco (735) o prêmio está acumulado em R$ 6.258.137,41. A estimativa de prêmio para a Sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 8.000.000,00. A CEF também divulgou o resultado do concurso 590 da Lotomania: 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 27 - 28 - 39 - 44 - 47 65 - 67 - 70 - 71 - 80 - 84 - 86 - 92 - 97 - 00 Não houve apostas nem com 20 nem com acerto algum, e o prêmio ficou acumulado em R$ 497.661,13. Com 19 acertos, 4 apostadores vão receber R$ 62.207,64; com 18 acertos, 116 apostadores vão receber R$ 2.145,09; com 17 acertos, 1.023 apostadores vão receber R$ 121,16; com 16 acertos, 6.752 apostadores vão receber R$ 18,36. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, sábado, é de R$ 1.000.000,00.