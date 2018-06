Mega-Sena sorteia hoje R$ 170 milhões e desafia imaginação dos apostadores

A Mega-Sena vai sortear hoje (21) o prêmio de R$ 170 milhões, acumulado há quase um mês. O prêmio já é o maior da história da modalidade (excluídos os da Mega da Virada), e vem instigando a imaginação dos apostadores sobre o que é possível comprar com esse valor.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor em imóveis, o dinheiro daria para comprar, por exemplo, 100 apartamentos de luxo, na quadra 300, do setor Sudoeste, uma das áreas mais valorizadas de Brasília. Cada apartamento no local tem o valor estimado em R$ 1.7 milhão, segundo o corretor Antonio Bartasson, especialista em avaliação de imóveis no Distrito Federal.

Caso o ganhador queira diversificar o investimento, a diretora do Sindicato das Concessionárias de Veículos do DF, Magali Giocondo, disse que ele pode, em tese, comprar mil automóveis, na faixa de R$ 90 mil cada um, no valor total de R$ 94,4 milhões. Com isso, ainda sobrariam R$ 80 milhões. Magali observou que, caso queira comprar com o que restou – por R$ 75,6 milhões - um prédio inteiro, com 72 apartamentos de R$ 1,05 milhão, em Águas Claras, em Brasília, ainda teria à sua disposição R$ 4,4 milhões para investir em poupança e gastar com viagens.

O sorteio do concurso 1.763 será em Santo Anastásio (SP), na Feira Agropecuária e Industrial, às 20h.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Há nove edições sem um ganhador do prêmio principal, o concurso de hoje é o maior prêmio da Mega-Sena, em sorteios regulares. O segundo maior valor – R$ 135 milhões – foi pago em novembro de 2014.