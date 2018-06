Mega-Sena sorteia nesta quarta maior prêmio da história

SÃO PAULO - A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira, 25, o maior prêmio da história, excluindo os jogos da Mega da Virada. Quem acertar as seis dezenas do concurso 1.764, que será realizado na cidade de Cândido Mota, no interior de São Paulo, deve levar para casa cerca de R$ 200 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas, no horário de Brasília.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e os participantes poderão tentar a sorte até uma hora antes do sorteio, que ocorre às 20 horas, comprando bilhete em qualquer casa lotérica do País.

No último sábado, 21, os números sorteados foram 9, 12, 15, 21, 31 e 36. Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, 689 acertaram cinco números e ganharam R$ 25.269,18. Outros 43.184 pessoas acertaram quatro números e faturaram o prêmio de R$ 575,95.