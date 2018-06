Mega-Sena sorteia o maior prêmio do ano; apostas podem ser feitas até as 19h

SÃO PAULO - A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 12, o maior prêmio deste ano. Quem acertar as seis dezenas do concurso 1.760 poderá receber R$ 80 milhões. Os números serão sorteados às 20 horas, em Manacapuru, no Amazonas.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e os participantes poderão tentar a sorte até uma hora antes do sorteio (19 horas em Brasília), comprando bilhete em qualquer casa lotérica do País. Este é o segundo dos três sorteios da Mega Semana da República. O primeiro foi na terça-feira, 10, e terminou sem vencedores. O próximo será no próximo sábado, 14.

Segundo a Caixa Econômica Federal, caso um apostador leve o prêmio sozinho, o valor renderá mais de R$ 540 mil por mês se for aplicado integralmente na poupança. Em outro caso, o dinheiro também permite comprar cerca de 30 imóveis no valor de R$ 1,4 milhão ou 30 carros esportivos de luxo.

O concurso 1.759 sorteou as dezenas 2 - 14 - 21 - 22 - 51 - 60 e ninguém acertou a sequência. De acordo com a Caixa, com apenas uma aposta a probabilidade de ganhar o prêmio é de um em 50.063.860.