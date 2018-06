Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 11 milhões nesta quarta

Paulo R. Zulino, do estadao.com.br,

O sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira, 20, direto do Caminhão da Sorte em São Paulo (SP). O público poderá conferir a transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes de Televisão, a partir das 21h30. O prêmio estimado do concurso 945 é de R$ 11 milhões para quem acertar os seis números. Já o concurso 803 da Lotomania pode pagar o prêmio de R$ 500 mil para os acertadores dos 20 números. O sorteio também será nesta quarta, mas em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, às 20 horas (horário de Brasília).