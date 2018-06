Mega-Sena sorteia R$ 1,5 milhão nesta quarta

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira, 1º de abril, um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as seis dezenas do concurso 1061. O sorteio ocorre em Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, às 20 horas. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio.

O concurso 919 da Lotomania, sorteado nesta noite, pode pagar R$ 900 mil para quem acertar as 20 dezenas. A extração 4333 da Loteria Federal começa às 19 horas.