Mega Sena sorteia R$ 11 milhões ao vivo

A Caixa Econômica Federal transmitirá nesta quarta-feira, 26, às 21h30 ao vivo pela TV Bandeirantes, o sorteio do concurso 955 da Mega Sena, que pode pagar R$ 11 milhões a quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até 19 horas desta quarta-feira em todas as casas lotéricas do País. Ainda nesta quarta-feira, 26, acontece sorteio do concurso 813 da Lotomania em Nova Lima, em Minas Gerais, a partir das 20 horas. O prêmio previsto para quem acertar os 20 números é de R$ 4,5 milhões. (Com informações da Caixa Econômica Federal)