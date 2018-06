Mega Sena sorteia R$ 12,5 milhões neste sábado, 11

A Caixa Econômica Federal vai sortear neste sábado, dia 11, as dezenas do concurso 1012 da Mega Sena, que deverá pagar o prêmio de cerca de R$ 12,5 milhões. No último sorteio, na quarta, 8, nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, foram: 02 - 11 - 21 - 30 - 35 - 52. As apostas podem ser feitas em todas as lotéricas do país até às 19h (horário de Brasília). O sorteio ocorre às 20h. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias