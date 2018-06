Mega-Sena sorteia R$ 14,5 milhões neste sábado

SÃO PAULO - A Mega-Sena pode pagar cerca de R$ 14,5 milhões no sorteio deste sábado, 10. As seis dezenas do concurso 1.370 serão sorteados na cidade de Tietê, no interior de São Paulo. A realização das loterias da Caixa Econômica Federal está prevista para começar por volta da 20h.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio renderia mais de R$ 72 mil ao ganhador, caso fosse investido em conta poupança. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lotéricas de todo o País ou pela internet para quem tem conta na Caixa. O preço mínimo de aposta é R$ 2.