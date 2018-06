Mega-Sena sorteia R$ 2,5 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - A Mega-Sena deve pagar R$ 2,5 milhões para quem acertar os seis números do concurso 1.361. O sorteio será realizado nesta quarta-feira, 8, em Tramandaí, no Rio Grande do Sul.

Caso somente um apostador acerte as seis dezenas do concurso 1.361, ele poderá se aposentar com uma renda de mais de R$ 14 mil por mês, apenas investindo o valor do prêmio na poupança. .

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser efetuada até às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), em qualquer uma das 11.270 lotéricas do País.