Mega-sena sorteia R$ 2 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - A Mega-Sena desta quarta-feira, 7, deve pagar cerca de R$ 2 milhões para quem acertar os seis números do concurso 1.369, que será sorteado na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, a partir das 20h25.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser efetuada até as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 11 mil lotéricas da Caixa pelo país.

Lotomania e Timemania - Outras duas modalidades das Loterias da Caixa continuam com os prêmios principais acumulados e com sorteio nesta quarta-feira. A Lotomania, acumulada há nove concursos, pode pagar R$ 6,5 milhões. Já a Timemania tem previsão de prêmio de R$ 5,4 milhões.

Nessa modalidade, além de ganhar na faixa principal, acertando os sete números, leva prêmio quem acertar seis, cinco, quatro e até três números. Caso o Time do Coração escolhido seja sorteado, o apostador também ganha um prêmio extra.

Lotofácil - O concurso 723 da nova Lotofácil, agora com três sorteios semanais e a possibilidade de se jogar com até 18 números, pode pagar ao apostador R$ 1,5 milhão. A aposta mínima é de R$ 1,25 e pode ser efetuada até as 19h (horário de Brasília).