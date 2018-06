Mega-Sena sorteia R$ 2 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena deve pagar ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1087, cujo sorteio ocorre nesta quarta-feira, 1, o prêmio de R$ 2 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado na cidade de Campo Mourão, no Paraná, às 20 horas. Aplicado na poupança, o prêmio pode render R$ 13 mil por mês, de acordo com a CEF.

Dos quatro ganhadores do último concurso, realizado no último sábado, 27, que pagou mais de R$ 55 milhões, apenas dois compareceram a uma agência da Caixa para receber o prêmio. Um deles é de São Paulo e outro de Londrina, no Paraná. Cada um deles recebeu R$ 13,9 milhões.

Ainda faltam um paulista e um mineiro. Eles têm 90 dias, a contar da data do sorteio, para comparecer a uma agência com o bilhete.

Loteca

A Caixa comunicou que o resultado do jogo 1 (Corinthians/SP x Fluminense/RJ), previsto para o concurso 370 da Loteca e para o concurso 372 do Lotogol, será obtido por meio de sorteio, no sábado, 4, a partir das 19 horas, no Caminhão da Sorte que está em Campo Mourão. O motivo da alteração é o adiamento da partida em questão para o próximo dia 8.