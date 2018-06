Mega-Sena sorteia R$ 2 milhões no sábado

O concurso 1078 da Mega-Sena sorteia, neste sábado, também em Pradópolis, R$ 2 milhões na faixa principal da loteria. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 1,75.

Na mesma noite, a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 936 da Lotomania que pode pagar R$ 3 milhões e a aposta simples custa R$ 1. A Quina, concurso 2059, está com o prêmio acumulado em R$ 2,7 milhões. A aposta é só R$ 0,50. Às 19h, ocorre a extração da Loteria Federal, concurso 4350, que sorteará R$ 600 mil em três séries.

Maior prêmio da Timemania

O concurso 66 da Timemania vai oferecer neste fim de semana, na a faixa principal, o maior prêmio da história da loteria, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

O sorteio, que será realizado a partir das 20 horas deste sábado, 30, em Pradópolis, no interior de São Paulo, vai pagar um prêmio estimado de R$ 7,8 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Para jogar na Timemania, o apostador deve marcar dez números entre os 80 possíveis no volante. Há prêmios também para as faixas secundárias: 6, 5, 4 e 3 acertos. Ganha também quem acertar o time do coração que será sorteado. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.