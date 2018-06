Mega-Sena sorteia R$ 22 milhões neste sábado

SÃO PAULO - O prêmio principal do concurso 1.231 da Mega-Sena deve chegar aos R$ 22 milhões neste sábado, 13, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). O sorteio vai acontecer às 20 horas, horário de Brasília, em Balsas, no Maranhão, onde continua estacionado o Caminhão da Sorte.

Outra loteria que acumulou na quarta-feira, 10, foi a Timemania, que agora pode pagar R$ 3,5 milhões, caso alguém acerte as sete dezenas, que também serão sorteadas no sábado. Na Timemania o apostador também pode ganhar acertando o Time do Coração.

As apostas para concorrer aos dois prêmios podem ser feitas até as 19 horas de sábado, horário de Brasília, e custam a partir de R$ 2,00 para ambas.