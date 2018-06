Mega-Sena sorteia R$ 3,5 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas da loteria neste sábado, 27. O concurso 1008 será sorteado na cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, às 20 horas (horário de Brasília). Aplicado na poupança, o prêmio renderia R$ 23 mil por mês, segundo a Caixa Econômica Federal. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias O último ganhador do jogo foi um aposentado de Juiz de Fora, em Minas Gerias, que levou R$ 1,7 milhão para casa. De acordo com a CEF, ele fez uma única aposta de R$ 1,75 para o concurso 1008. Na última quarta-feira, ninguém acertou o concurso 1007 por isso a loteria acumulou.