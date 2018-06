Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões nesta quarta

O concurso 1023 da Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira, 19, segundo informações da Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre em São Paulo, às 21h30. Se aplicado na poupança, o dinheiro renderia, por mês, cerca de R$ 20 mil, de acordo com a CEF. A aposta simples custa R$ 1,75 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até uma hora antes do sorteio.