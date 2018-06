Mega-Sena sorteia R$ 32 milhões nesta quarta-feira

O concurso 1091 da Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira, 15, na cidade de Crato, no Ceará.

O sorteio começa às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio. O valor da aposta simples custa R$ 1,75.

De acordo com estatísticas da Caixa Econômica Federal (CEF), se aplicado na poupança, o prêmio do concurso 1091 renderia R$ 165 mil por mês, o equivalente a 354 salários mínimos. Todo dia o apostador ganharia R$ 5,5 mil em rendimentos, ou R$ 229 a cada hora.