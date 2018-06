Mega-Sena sorteia R$ 32 milhões neste sábado

Na noite deste sábado, a Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões para quem acertar os seis números sorteados do concurso. As apostas custam a partir de R$ 2 e podem ser feitas até às 19 horas (uma hora antes do sorteio), em qualquer uma das 11 mil casas lotéricas espalhadas pelo Brasil.

Clientes da Caixa Econômica Federal podem registrar a aposta via internet. O valor é o mesmo, com o limite máximo de R$ 100,00 por dia.

O concurso 1.326 será sorteado, a partir das 20h (horário de Brasília), do Caminhão da Sorte da Caixa, que esta semana está em Jaraguá do Sul (SC).