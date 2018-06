Mega-Sena sorteia R$ 7 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena deve pagar R$ 7 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 13. O concurso 1073 será feito às 20 horas em São Pedro da Aldeia, no Rio e as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio. O valor da aposta simples custa R$ 1,75.

Segundo a Caixa Econômica Federal, se aplicados na poupança, os R$ 7 milhões podem gerar ao ganhador rendimentos de cerca de R$ 49 mil mensais. O sortudo ganharia, por dia, R$ 1,6 mil. Por hora, ele embolsaria R$ 68 de rendimentos e pouco mais de R$ 1 por minuto.

A Lotomania (931) está acumulada e pode pagar R$ 3,1 milhões para quem acertar as 20 dezenas. A aposta simples custa R$ 1. O sorteio está previsto para começar a partir das 20 horas. Uma hora antes acontece também a extração 4345 da Loteria Federal.