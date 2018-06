Mega-Sena sorteia R$ 9 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A Mega-Sena deve pagar nesta quarta-feira, 21, cerca de R$ 9 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.373, sorteadas à noite na cidade de Caçador, no oeste de Santa Catarina.

O valor renderia R$ 47 mil por mês se aplicado na poupança, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 2 e pode ser feita até as 19h em qualquer uma das 11 mil lotéricas espalhadas pelo País. O sorteio começa às 20h25, no horário de Brasília.

No dia 17, ninguém acertou a sena. Os números sorteados na ocasição foram: 03 - 36 - 40 - 46 - 58 - 60.