Mega Sena sorteia R$ 9 milhões nesta segunda-feira O sorteio do concurso 860 da Mega Sena, que vai premiar com R$ 9 milhões o acertador das seis dezenas sorteadas, vai acontecer às 20 horas desta segunda-feira, 23, na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. O sorteio, que deveria ter sido feito no sábado, foi transferido por conta do feriado de Tiradentes, dia 21. Nesta segunda, também serão feitos os concursos da Lotofácil e da Lotomania. O concurso 1742 da Quina e a extração 4132 da Loteria Federal, cujos sorteios também ocorreriam no sábado, foram transferidos para terça-feira, 24, às 20 horas, e quarta-feira, 25, às 19 horas. As apostas podem ser realizadas até às 19 horas do dia ao sorteio em qualquer casa lotérica do País.