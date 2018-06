Mega-Sena vai pagar prêmio de R$ 90 milhões nesta quarta-feira

RIO BRANCO - Um novo milionário pode surgir na noite desta quarta-feira, 26. O sorteio 1.952 da Mega-Sena deve pagar R$ 90 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas. Os números serão sorteados às 20 horas, no horário de Brasília, em Rio Branco.

A aposta mínimo custa R$ 3,50 e pode ser feita em quaisquer casas lotéricas do País até as 19 horas, no horário de Brasília.

A probabilidade de ganhar na Mega-Sena varia conforme a quantidade de dezenas jogadas e do tipo de aposta feita. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de vitória de um apostador que pagar R$ 3,50 e fizer o jogo simples, de seis dezenas, é de uma em 50.063.860.

Ainda de acordo com a Caixa, se o vencedor investir os R$ 90 milhões do prêmio na poupança, receberá por mês cerca de R$ 500 mil em rendimentos.