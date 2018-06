Mega-Sena vai pagar R$ 25 milhões neste sábado

A Mega-Sena vai pagar R$ 25 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.076, que será feito neste sábado, 23. O sorteio será feito em Patos de Minas, em Minas Gerais, a partir das 20 horas. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. O valor de uma aposta simples, de seis números, é de R$ 1,75.

Se o ganhador optar por aplicar o dinheiro na poupança, os R$ 25 milhões rendem R$ 105 mil por mês. Por dia, o rendimento chega a R$ 3,5 mil.

No sábado, a Caixa Econômica Federal também faz o sorteio da Lotomania. O apostador que acertar as 20 dezenas deve receber R$ 1,8 milhão. Na Quina, o concurso 2.056 vai dar R$ 800 mil.