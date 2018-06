Mega-Sena vai sortear R$ 12 milhões nesta quarta-feira

Acumulada há três concursos, a Mega-Sena vai pagar R$ 12 milhões nesta quarta-feira, 16. No último concurso, realizado no sábado, 12, foram sorteadas as dezenas 07 - 09 - 39 - 43 - 44 - 60.

A Lotomania também está acumulada e deve pagar R$ 5,5 milhões aos apostadores na faixa principal, de 20 acertos, no concurso de número 967 desta quarta.

Em seu último concurso, realizado no último sábado, 12, não houve acertador dos 20 números. Os números sorteados foram 01, 06, 12, 13, 17, 35, 40, 43, 46, 50, 53, 56, 59, 60, 67, 68, 72, 90, 91 e 98.

As apostas deverão ser realizadas em qualquer lotérica da rede distribuída pelo Brasil, até as 19h (horário de Brasília) da data do sorteio.

Saiba o valor das apostas da Mega-Sena*

Quantidade de números Quantidade de apostas Preço 6 1 R$ 2 7 7 R$ 14 8 28 R$ 56 9 84 R$ 168 10 210 R$ 420 11 462 R$ 924 12 924 R$ 1.848 13 1716 R$ 3.432 14 3003 R$ 6.006 15 5005 R$ 10.010

*Fonte: Caixa Econômica Federal