Mega Sena volta a acumular e deve pagar R$ 35 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas para o concurso 1096 da Mega Sena, realizado neste sábado, e o prêmio voltou a acumular. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 35 milhões no próximo sorteio. As dezenas desta extração foram: 03-13-14-16-41-52.

A quina teve 102 acertadores, que recebem prêmio de R$ 26.537,40. Já a quadra foi feita por 9.766 apostadores, que contam com prêmio de 395,95.

A última sequência de senas acumuladas foi de sete concursos, e acabou quebrada em 25 de julho, quando um só apostador ganhou o prêmio de R$ 55.863.193,02.