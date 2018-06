Megablitz da PM termina com nove detidos Um efetivo de 290 policiais militares, em 47 viaturas, realizou, das 22h de ontem às 2h deste domingo, uma megaoperação em toda a região central da cidade de São Paulo para apreender armas, drogas, veículos roubados e capturar procurados pela justiça. O secretário estadual de Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, e o comandante-geral da PM, coronel Alberto Rodrigues, participaram da blitz e acompanharam o trabalho da polícia na Praça Júlio Prestes, no bairro da Luz. O esquema foi montado em locais estratégicos, nos bairros de Santa Cecília, Vila Buarque, Brás, Pari, Santa Ifigênia, Bom Retiro, Cambuci, República, Sé, Bela Vista e Liberdade. Segundo a PM, 1.472 pessoas foram revistadas; 255 carros, 51 bares e 50 motos foram vistoriados; 37 veículos irregulares foram apreendidos; oito pessoas foram detidas por furto e porte de entorpecente e um rapaz acabou preso com 27 pedras de crack na rua dos Protestantes, na região de Santa Ifigênia, e foi encaminhado ao plantão do 3º Distrito Policial.