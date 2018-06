Megaoperação desarticula facção criminosa em João Pessoa

Texto atualizado às 16h45.

SÃO PAULO - Uma megaoperação da Polícia Civil cumpriu 42 mandados de prisão em João Pessoa, na Paraíba, na manhã desta quarta-feira, 19, de um grupo criminoso acusado de praticar uma série de homicídios.

No total, foram expedidos 50 mandados de prisão, sendo 17 para serem cumpridos dentro do Sistema Penitenciário. Os membros da facção conseguiam comandar, mesmo presos, o comércio ilegal de drogas, rebeliões em presídios, incêndios em ônibus e assassinatos na capital paraibana. A Operação Esqueleto foi conduzida pela Polícia Civil, mas contou com auxílio da Polícia Militar e Rodoviária Federal.

Esta foi uma das maiores operações realizadas pelas polícias estaduais, após a Operação Hidra, em Patos, a 307 km da capital do Estado. A Hidra também desarticulou criminosos que atuavam dentro de presídios. A ação realizada nesta quarta-feira originou-se de investigações realizadas pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) e os mandados foram expedidos na 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.

Entre os presos, que tem idades entre 19 e 55 anos, há sete mulheres. Um dos criminosos, Anilton de Oliveira Ribeiro, conhecido como Nenca, é apontado como um dos principais integrantes da facção. Ele responde acusações de seis assassinatos e, segundo a polícia, era responsável pelas execuções articuladas pelo grupo. Um sargento da PM também acabou identificado e detido. Ele auxiliava na proteção do grupo. Além das prisões, foram apreendidas armas, munições e aproximadamente um quilo de crack.