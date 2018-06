Megaoperação no Rio prende 12 e apreende quase 200 quilos de maconha

SÃO PAULO - Oito pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 9, durante uma operação da Polícia Militar em oito comunidades das zonas oeste e norte do Rio. Quatro menores foram apreendidos na ação feita em Jorge Turco, Faz-Quem-Quer, Complexo de Senador Camará, Vila Vintém, Rola, Antares, Juramento e Chapadão.

Os cerca de 700 policiais apreenderam 197 kg de maconha, 28 granadas, 123 máquinas caça-níqueis, 1.179 pedras de crack, 50 kg de cocaína, sete armas, 850 munições de diversos calibres, 13 rádios transmissores, motos e carros.

Policiais militares de quatro batalhões participam da ação, além de policiais do Participam da operação 700 policiais militares de quatro batalhões, além de policiais do BP-Choque, do Batalhão de Ações com Cães e do Batalhão de Operações Policiais Especiais.

Um homem não identificado foi ferido durante a operação no Morro do Chapadão, em Costa Barros, e levado para o Hospital Carlos Chagas. Apenas na comunidade, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreendeu 100 kg de maconha. Quatro homens foram presos na localidade, entre eles um dos gerentes do tráfico do Chapadão. O material e os presos foram encaminhados para a 39ª DP.

O texto foi atualizado às 18h56.