Megaoperação no Rio prende 40 PMs suspeitos de envolvimento com o Comando Vermelho

São Paulo, 4 - Uma megaoperação realizada na manhã desta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro, prendeu ao menos 40 policiais militares suspeitos de envolvimento com a principal facção criminosa do Estado, o Comando Vermelho. São cumpridos 65 mandados de prisão e 112 de busca e apreensão contra agentes de nove batalhões da Baixada Fluminense, além de outras cidades fluminenses.

A ação, coordenada pela Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, tem participação de agentes da Polícia Federal, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Todos os presos são conduzidos ao Quartel Geral da Polícia Militar, no Centro do Rio. O próximo balanço será divulgado às 11h, durante entrevista coletiva.