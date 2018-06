Megaoperação no Rio prende mais de 150 pessoas

SÃO PAULO - Uma megaoperação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 3, deteve 152 pessoas de acordo com o último balanço divulgado pela assessoria de imprensa da polícia. A operação envolveu 40 delegacias da cidade, cada uma delas atuando em sua região. O objetivo era o fechamento de casas de jogos e bingos, atividades proibidas no Brasil.

Foram apreendidos diversos materiais como cartelas de jogo de bicho, talões de resultados, carimbos e dinheiro. Eles foram encaminhados ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Os envolvidos prestarão esclarecimentos à Polícia Civil, e dependendo do depoimento poderão ou não ser liberados. Os procedimentos foram encaminhados para o Juizado Especial Criminal (JECRIM).