Meia tonelada de maconha é encontrada em Embu-Guaçu Valendo-se de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, policiais de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, apreenderam nesta sexta-feira cerca de 500 quilos de maconha em um sítio do município. Um traficante foi preso, e ao menos outros três fugiram. A operação começou depois que investigadores descobriram que uma grande quantidade da droga seria deslocada a partir de um sítio no bairro do Cipó. Três equipes ficaram à espreita na região, e no final da tarde uma movimentação suspeita foi identificada em um sítio na Estrada da Mandu. Com a investida da polícia, quatro ou cinco pessoas que estavam no local fugiram pelos fundos. Um dos fugitivos foi preso e identificado como Edgar Barbosa da Silva, de 46 anos. No sítio foram encontrados 318 tijolos de maconha, que ao todo pesavam cerca de 500 quilos. A escuta telefônica foi instalada na linha de celular de um suspeito de tráfico, conhecido por "Junior". Os investigadores iniciaram a operação às 3 horas de sexta-feira e só localizaram o sítio por volta das 16h30. Após a investida e da fuga de alguns dos suspeitos, os policiais se embrenharam na mata na tentativa de apanhar mais algum dos criminosos, que fugiram com relativa facilidade. Edgar, o único preso, já esteve preso por tráfico de drogas. Foi autuado em flagrante pelo mesmo crime. Segundo a polícia ele não identificou os comparsas. Além da droga, foram apreendidos no sítio o auto Gol azul de placa FRY-1616, medidores e instrumentos de precisão, balança e outros equipamento e materiais utilizados para embalar a droga. A polícia suspeita que a maconhas seria distribuída na capital e no litoral durante os festejos carnavalescos.