Melhores da lista elogiam fórmula de avaliação da ONG Bruno Covas (PSDB) disse ter ficado feliz com o reconhecimento do seu trabalho. "Tirei nota 9,90 no quesito fiscalização do Executivo de um governo do meu partido. O governo é competente e não há problema em requisitar por escrito explicações sobre as ações do Executivo", disse.