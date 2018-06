Mendigo é encontrado morto no Centro de São Paulo Um morador de rua foi encontrado morto e sem vestígios de violência, por volta das 20h30 de ontem, na Praça da República, em frente à estação do Metrô, Centro da capital paulista. Policiais militares foram acionados por colegas do rapaz que tentaram reanimá-lo mas não conseguiram. Em um dos bolsos do mendigo a polícia encontrou uma carteirinha do Albergue Alberto em nome de Álvaro Alexandre Bezerra. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, de Santa Ifigênia. Ainda não se sabe se o morador de rua morreu vítima de um mal súblto ou envenenamento. O corpo está no IML Central.