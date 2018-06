Menina argentina é resgatada em trilha em Florianópolis; pai e irmã desaparecem

FLORIANÓPOLIS - O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina resgatou, na manhã deste sábado, 23, uma menina argentina de 9 anos que estava perdida em uma trilha na Praia dos Ingleses, no norte de Florianópolis, capital catarinense. A garota estava em um local de difícil acesso e foi encontrada por pescadores, que acionaram o socorro. O pai, de 42 anos, e a irmã, de 7, estão sendo procurados por equipes que vasculham a área.

De acordo com informações do jornal Diário Catarinense, a menina relatou que saiu para fazer uma trilha pela região com os familiares no fim da manhã da sexta-feira, 22, quando sua irmã caiu de uma altura não divulgada e o pai desapareceu tentando resgatá-la. Às 21 horas, a mãe das crianças acionou os bombeiros por não ter recebido informações sobre o paradeiro da família até aquele momento.

As buscas começaram ainda no período da noite e se estenderam pela madrugada. Pela manhã, um barco de pescadores visualizou uma das garotas e repassou as informações. Com escoriações, ela foi atendida e entregue à mãe. Ao jornal local, o Corpo de Bombeiros disse estar usando jetskis e helicópteros para tentar localizar o homem e a outra garota.