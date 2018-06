Menina atingida por bala perdida em Porto Alegre passa bem A jovem Tâmara Centeno dos Santos, de 18 anos, atingida no peito por uma bala perdida em um tiroteio na terça-feira, 13, à noite, na Vila São José, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre passava bem na tarde desta quarta-feira, 14. Ela se dirigia para sua casa quando dois homens, ainda não identificados pela polícia, iniciaram a troca de tiros. Internada no hospital São Camilo, ela foi submetida a um hemopneumotorax (procedimento adotado para retirada de sangue do pulmão, onde a bala ficou alojada). Segundo a enfermeira-chefe do hospital, Raquel Froner, Tâmara ainda deverá ficar internada por mais cinco dias, já que "o estado da paciente é regular e inspira cuidados, mas ela não corre risco de vida".