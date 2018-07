Menina brasileira levada pelo pai é localizada na Itália Foi localizada na Itália a menina Martina Rodrigues Erba, de 7 anos, que desapareceu no dia 26 de outubro, depois de ter saído de sua casa, em Sorocaba, na companhia do pai, o empresário italiano Sérgio Erba, de 64 anos. A Polícia Federal vai pedir à justiça a expedição de mandado de busca e apreensão da garota, para que seja devolvida à mãe, a brasileira Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, de 29 anos. O casal estava separado desde 1995, quando Sérgio foi expulso do Brasil por sentença dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ser usuário de drogas. Apesar da expulsão, ele costumava voltar ao País clandestinamente para visitar a criança. Na última visita, levou a filha para passear e desapareceu com a menina. A mãe procurou a polícia. Os policiais descobriram que Erba deixou o País com a filha, indo para o Paraguai, de onde viajou para a Europa. Uma das pistas investigadas foi um telefonema dado por Martina para a mãe, provavelmente de Foz de Iguaçu, no Paraná. Os policiais não revelaram a cidade italiana onde Erba e a filha se encontram. Eles tiveram ajuda da polícia daquele País para chegar ao paradeiro do empresário. Como Erba é cidadão italiano, pode recorrer à justiça local para tentar impedir a extradição da menina. Maria Aparecida quer a filha de volta. Ela trabalha como empregada doméstica e tem outro filho de dois anos.