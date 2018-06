Menina cai do 4º andar de prédio no Rio e avó é indiciada por abandono

SÃO PAULO - A avó de uma garota de 6 anos foi indiciada por abandono de incapaz, após a menina cair do 4º andar de um prédio em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, no início da noite de quarta-feira. Segundo a assessoria da Polícia Civil, a criança, que mora com a avó, estava sozinha no apartamento no momento do acidente.

A avó chegou a ser presa ontem, mas foi solta na manhã desta quinta-feira, 17, após pagar fiança de R$ 1 mil. Ela prestou depoimento no 10.º Distrito Policial.

A menina está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrico do Hospital Miguel Couto, na Gávea. Ela está consciente e seu estado de saúde é delicado, porém estável, segundo a Secretaria de Saúde do Rio. Ela sofreu um traumatismo craniano leve, fratura no punho, escoriações no cotovelo e está em avaliação.