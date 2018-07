Menina de 11 anos morre atropelada por trem A adolescente Tamara Cazuza dos Santos, de 11 anos, morreu nesta quarta-fgeira à tarde ao ser atropelada por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O acidente ocorreu por volta das 16 horas entre as Estações Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista, na zona leste, quando ela atravessava os trilhos para chegar à Avenida Assis Ribeiro. Segundo informações da CPTM, o maquinista, que fazia o trajeto Brás-Calmon Viana, tentou parar, mas foi pego de surpresa e não teve tempo de frear. Depois do atropelamento, ele ainda tentou socorrê-la. A garota vivia em uma área invadida, no Jardim Pantanal, onde as casas são construídas ao lado dos trilhos do trem. Para chegar à avenida central da região, os moradores quebraram parte do muro da CPTM e fizeram uma passagem. Mas, antes de alcançar a via, eles têm de ultrapassar os trilhos. Segundo a assessoria da empresa, o percurso é murado na região e é comum os moradores fazerem buracos. O acidente foi registrado no 63.º DP como homicídio culposo - sem intenção de matar.