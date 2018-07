Menina de 15 anos é acusada de matar o pai A menina M. A., de 15 anos, está sendo procurada pela polícia sergipana como a principal suspeita do assassinato do pai dela, o coronel aposentado do Exército Antônio Carlos Matos de Andrade, de 57 anos. Ele foi morto nesta segunda-feira à tarde, com dois tiros de revólver na cabeça, enquanto dormia em seu apartamento no conjunto Montal, em Luzia, bairro da zona sul de Aracaju. Segundo as primeiras investigações da polícia, a menina teria tido uma discussão com o pai, na hora do almoço. À tarde, enquanto ele dormia, ela teria perpetrado o assassinato, com uma arma que pertencia ao próprio coronel. Em seguida, fugiu e até esta segunda à noite não havia sido localizada pelos policiais da 1ª Delegacia Metropolitana da capital, que apura o crime.