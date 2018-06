Menina de 3 anos morre em incêndio no Rio

Uma menina de 3 anos morreu na madrugada desta terça-feira, 29, após a casa onde estava pegar fogo, na favela do Parque União, em Bonsucesso, no subúrbio do Rio.

O incêndio começou por volta das 4 horas da madrugada. Uma outra menina, de aproximadamente 8 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas crianças estavam sozinhas dentro da residência quando ocorreu o incêndio. Ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo.