Menina de 5 anos é achada morta dentro de micro-ondas em SC

A Polícia de São José, em Santa Catarina, investiga nesta segunda-feira, 14, a morte de uma menina de 5 anos que foi encontrada dentro de um micro-ondas na tarde de domingo, 13.

Terezinha Aparecida dos Santos brincava com a irmã mais nova, de 3 anos, em uma casa de bonecas, no sítio da família, no bairro Potecas, quando desapareceu, por volta das 10 horas de domingo.

A Polícia Militar foi acionada e por volta das 14 horas, o corpo da criança foi encontrado dentro de um micro-ondas desativado, dentro da casinha. Ao encontrar a filha, desesperado, o pai jogou o forno para fora da casa de bonecas.

A polícia aguarda o laudo do Instituto Geral de Perícias para identificar a causa da morte. "A principal suspeita é de que tenha sido um acidente, uma fatalidade. Ela deve ter entrado no micro-ondas, a porta fechou, ela não conseguiu sair e morreu sufocada. O corpo da menina não apresentava marcas visíveis de agressão", segundo a polícia.