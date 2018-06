Menina de 8 anos é diagnosticada com HPV e família descobre que ela sofria abusos

A mãe de uma menina de 8 anos descobriu que a filha sofria abusos sexuais de um amigo da família após ela ser diagnosticada com o vírus HPV no município de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O suspeito, de 39 anos, foi preso na última terça-feira, 12, segundo a Polícia Civil.

A criança reclamava de coceiras no corpo quando foi levada a um posto de saúde. Diante da suspeita, ela foi encaminhada para exame de corpo de delito, que confirmou que os estupros ocorreram durante meses.

A menina foi ouvida na delegacia do município, com auxílio de psicólogo e assistente social, e confirmou que era abusada e sofria ameaças do homem. O preso havia se hospedado várias vezes na casa da família nos últimos meses, conforme o relato.

Interrogado, ele negou os abusos, mas se contradisse no depoimento. O delegado Felipe Cano pediu a prisão temporária de 30 dias, justificada também por ele não ter endereço fixo. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias, com provável indiciamento do homem por crime de estupro de vulnerável. A pena prevista no Código Penal é de oito a quinze anos de reclusão.